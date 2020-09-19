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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)
Haber Giriş: 19.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı

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Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı
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Elazığ'da çarpışan 2 hafif ticari araçtan biri, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, gece yarısı, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Selahattin Güvercin'in kullandığı 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç, Hüseyin Yıldız yönetimindeki 23 BJ 239 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yıldız'ın aracı, park halinde bulunan 42 BY 054 plakalı TIR'a çarparak, durabildi. Kazada, sürücüler Güvercin ve Yıldız yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

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