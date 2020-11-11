MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
GeriGündem Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu B.B.'nin, kente gümrük kaçağı ürünler getireceği tespit edildi. Ekipler, teknik takiple B.B.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ürünlere el koyan ekipler, B.B.'yi gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle