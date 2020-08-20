MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da, gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirildi
GeriGündem Elazığ'da, gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Elazığ'da, gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da, gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu kente gümrük kaçağı ayakkabıların getirileceği bilgisini edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, ayakkabıların taşındığı aracı belirledi. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta, gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirildi. Ayakkabılara el koyulurken, sürücü ise gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle