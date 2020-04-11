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AA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 19:34,Son Güncelleme:

Elazığ'da geri dönüşüm aracındaki atıklar alev aldı

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Elazığ'da geri dönüşüm aracındaki atıklar alev aldı
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Elazığ'da, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı kamyonetin kasasındaki atıklar bir anda alev aldı. Sürücü atıkları caddeye boşaltarak aracın yanmasını engelledi.

Olay, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Gazi Caddesi'nde meydan geldi. Hareket halindeki geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı kamyonetin arka kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Katı atıkların yanmaya başladığını fark eden sürücü kamyoneti durdurup, atıkları caddeye boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü.

 

Elazığda geri dönüşüm aracındaki atıklar alev aldı

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