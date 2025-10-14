×
Elazığ'da gazeteciye pompalı tüfekle saldırı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 15:55

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca, uğradığı pompalı tüfekli saldırı sonucu yaralandı.

Elazığ’da gazeteci Mehmet Nafiz Koca, uğradığı pompalı tüfekli saldırıda yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

