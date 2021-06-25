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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-
Haber Giriş: 25.06.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Elazığ'da FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

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Elazığ'da FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

Elazığ'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan C.G., saklandığı çiftlik evinde yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında terör örgütü FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları teknik takip çalışmasında  C.G.'nin bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.

Bu kapsamda adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.G.'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından C.G., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

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