ElazÄ±ÄŸâ€™da feci kaza Dikkat Ã§eken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

Kaza, ElazÄ±ÄŸ-Malatya karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n cenazesine giden Ä°brahim A. yÃ¶netimindeki TofaÅŸ marka 23 EV 278 plakalÄ± otomobil, A.A. idaresindeki wolkswagen marka 44 LA 697 plakalÄ± otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada biri aÄŸÄ±r 3 kiÅŸi yaralandÄ±. TofaÅŸ marka aracÄ±n hurdaya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine polis, jandarma, saÄŸlÄ±k, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. SÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ±lar, ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±larak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan Ä°brahim A. kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesiâ€™nde yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kazada yaralananlardan birinin fÄ±rlayan takma diÅŸi ise dikkat Ã§ekti. Polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸi alÄ±rken, jandarma da, olay yerinde inceleme yaptÄ±.

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