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AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 00:10,Son Güncelleme:

Elazığ'da feci kaza: 6 yaralı

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Elazığ'da feci kaza: 6 yaralı
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Batuhan Demir idaresindeki 34 NS 3302 plakalı otomobil ile İbrahim Katıksız yönetimindeki 23 BR 854 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Karakoyunlu Sokak'ta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Katıksız'ın kullandığı otomobil savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçlarda bulunan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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