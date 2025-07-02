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Elazığ’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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#Kaza#Elazığ#Bingöl
Elazığ’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 05:19

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T idaresindeki 34 GR 8797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, araçta bulunan S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile N.T. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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#Kaza#Elazığ#Bingöl

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