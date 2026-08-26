×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ'da fabrika yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Fabrika#Yangın
Elazığda fabrika yangını Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 15:26

Elazığ Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Elazığda fabrika yangını Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Elazığda fabrika yangını Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Elazığda fabrika yangını Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Haberin Devamı

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Fabrikadan yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Gözden KaçmasınBatmanda 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulunduBatman'da 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Fabrika#Yangın

BAKMADAN GEÇME!