Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ'da evladını kaybeden anneden, deprem bölgesine yürekleri burkan not

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Elazığ#Afad
Elazığda evladını kaybeden anneden, deprem bölgesine yürekleri burkan not
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 15:06

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyaları başlatıldı. Elazığ’da evladını kaybeden bir annenin hazırladıkları yardım kolilerinin içinden çıkan not okuyanları duygulandırdı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarabilmek için yardım kampanyaları başlatıldı.

Elazığlı vatandaşlar da depremin ilk anından itibaren komşu şehir Malatya başta olmak üzere deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Vatandaşların deprem bölgesine gönderilmek üzere getirdikleri yardım malzemelerinin içinden herkesi duygulandıran bir not çıktı.

Elazığda evladını kaybeden anneden, deprem bölgesine yürekleri burkan not

Evladını kaybeden annenin yazığı notta, “Ben bebeğimi yeni kaybettim. Ona giydirmek nasip olmadı. İhtiyacı olanlar giydirsin bize de dua etsin” ifadeleri yer aldı. Notu gören görevliler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Elazığ#Afad

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistandan duygulandıran yayın

Türkiye depremi dünyada manşet! CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistan'dan duygulandıran yayın

#Deprem
Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu

Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu?

#Kahramanmaraş Depremi