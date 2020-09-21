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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı

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Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı
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ELAZIĞ'da, bir evden hırsızlık yapan 4 kişi, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan E.A.'nın evine hırsız girdi. E.A.'nın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca olay yerine gönderilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin H.S., A.Y., M.C., ve Y.A. olduğu belirlenerek takibe alındı. 4 şüpheli, kent dışına kaçmaya çalışırken, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ederken, ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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