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Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Elazığ#Eren Abluka
Elazığda Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 10:48

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da 485 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Elazığ'da 'Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldı.

Elazığda Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel görev aldı.

Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Elazığda Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Elazığ#Eren Abluka

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