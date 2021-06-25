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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Elazığ'da düğün günü büyük acı!

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Elazığ'da düğün günü büyük acı!

Elazığ'da, düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel yönetimindeki 46 ADM 072 plakalı minibüs, aynı yöne giden Derviş Ataman yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye bölündü. Minibüsün bir parçası kamyonun kasasının arka kısmında kaldı. Kazada, minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Elazığda düğün günü büyük acı

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kondu.

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