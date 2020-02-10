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Gündem
Mehmet Hanifi Şahin/ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 16:52,Son Güncelleme:/

Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor

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Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor

Elazığ genelinde iki bakanın koordinatörlüğünde depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında, bir taraftan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, diğer taraftan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi kurma çalışmaları yapılıyor.

Elazığda depremin yaraları sarılıyor

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde sarılıyor. Depremden sonra kentin çeşitli noktalarında depremzede vatandaşlar için AFAD ve Kızılay tarafından oluşturulan çadırkentler başta olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, yurtlar da her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan kent genelinde acil yıkımı yapılması gereken 558 yapının yıkım çalışması yürütülüyor. Öte yandan 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için kent merkezinde 3, Sivrice ilçesinde ise 1 noktada konteyner kent çalışmaları yapılıyor. Konteyner kentler için bir çok noktada alt yapı çalışmaları son aşamaya gelirken, Doğukent Mahallesi'ndeki belirlenen noktada ise konteynerler yerleştirilmeye başlandı. Ayrıca kentin 27 noktasında kurulan Afet Koordinasyon Merkezlerinde ise vatandaşların talepleri alınarak yardımcı olunmaya çalışılıyor.
Deprem nedeniyle evlerin yıkıldığını belirten vatandaşlar, ağır hasarlı binaların hepsinin yıkılıp, yeniden sağlam evler yapılacak olmasının iyi bir uygulama olduğunu şuanda yapılacak başka bir şey bulunmadığını aktardı.

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