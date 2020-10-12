Elazığ’da deprem ve koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası eğitim başladı

Elazığ’da 24 Ocak’ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim-öğretime ara verildi. Türkiye’de mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesinin ardından yaklaşık 9 aydır eğitimden mahrum kalan binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci kademesiyle okullarına geri döndü. Kentte bugün ilkokul 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4üncü sınıf, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Okula gelen öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınıflarına alınırken, veliler okula bahçesine alınmadı.



’ÖDEVLERİMİ OKULDA YAPMAK İSTİYORUM’



Şehit Önder Pınar Ortaokulu 2’nci sınıf öğrencisi Emir Aktan Nazoğlu okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Okulların açılmasını çok istiyordum. Sonunda açıldı. Her zaman gelmek, arkadaşlarımla konuşmak ve ödevlerimi okulda yapmak istiyorum" dedi.



8’inci sınıf öğrencisi Azra Bektaş da, sosyal mesafeyi sürekli korumaya çalıştıklarını ifade ederek, "Zor olsa da sosyal mesafeye uyuyoruz. Hep evdeydik ve canlı dersler de zor oluyordu. Verim alamıyorduk. Bu yüzden okulun açılması çok iyi oldu ve sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz" diye konuştu. 8’inci sınıf öğrencisi Ferhat sever ise 9 ay sonra okuluna kavuşmaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Okulumuz 9 ay sonra açıldı. Çok mutluyuz. Derslerimizi görmeye başladık. Deprem ve koronavirüs araya girdiği için okullarımız kapandı. Bundan sonra okulların kapanmasını istemiyoruz."



’UMARIZ BUNDAN SONRA İYİ OLUR’



Şehit Önder Pınar Ortaokulu önünde çocuğunu bekleyen Nurettin Bilekli de, "Yaklaşık 9 aydır deprem ve koronavirüs nedeniyle çocuklarımız evdeydi. Bugün okula başladılar. Umarız bundan sonrası iyi olur" dedi.