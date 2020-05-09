Elazığ'da deprem mi oldu? Kandilli son dakika depremler listesi 9 Mayıs

Son dakika Kandilli depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle güncelleniyor. Ülke genelinde büyük ve küçük çaplı hissedilen depremlere akşam saatlerinde bir yenisi eklendi. Bir çok bölgede yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte, 9 Mayıs 2020 son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

Kandilli son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük depremlerle güncellenmeye devam ediyor. 9 Mayıs depremler listesinde yer alan depremler kapsamında, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki son durumları merak ediyorlar. Depremleri hissedenler "Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi de Türkiye'deki depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgileri anlık olarak yeniliyor. 9 Mayıs son depremler listesinde çeşitli bölgelerde meydana gelen 21 deprem dikkat çekiyor. Peki hangi bölgelerimizde deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler

9 MAYIS CUMARTESİ SON DEPREMLER

2020.05.09 13:45:30 38.4420 39.1685 5.1 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.09 12:39:27 34.0622 25.6567 6.5 -.- 4.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.09 11:45:18 36.1333 33.2190 3.6 -.- 1.8 -.- GUZSUZCE-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2020.05.09 11:37:38 38.2295 39.2287 2.1 -.- 2.3 -.- HINDIBABA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.05.09 10:20:32 38.4905 44.5395 5.0 -.- 3.0 3.1 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.05.09 09:01:00 37.5325 28.9382 4.8 -.- 1.8 -.- ALTINOVA-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2020.05.09 09:00:21 40.1163 41.9353 5.0 -.- 2.9 -.- HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2020.05.09 07:30:57 38.9825 27.8583 13.0 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.09 06:34:51 38.4668 39.2360 5.1 -.- 2.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.09 05:46:37 39.3752 27.8470 8.2 -.- 2.2 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR) İlksel

2020.05.09 05:37:36 37.4515 35.8678 15.1 -.- 1.4 -.- ESKIKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.05.09 05:25:42 36.8550 27.6942 24.7 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.09 05:04:02 37.6783 29.2232 14.4 -.- 1.6 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2020.05.09 04:46:36 39.1100 27.8087 13.1 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.05.09 04:38:43 36.7723 30.5672 29.7 -.- 1.7 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.09 03:24:21 39.0228 27.6910 5.6 -.- 1.8 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.09 02:36:29 34.0982 25.6720 3.7 -.- 4.0 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.09 02:18:13 40.8442 31.9593 3.2 -.- 2.3 -.- CORAKMITIRLAR-MENGEN (BOLU) İlksel

2020.05.09 02:15:24 39.7042 25.6943 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.09 01:59:01 39.3743 27.8582 7.3 -.- 2.1 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR) İlksel

2020.05.09 00:20:45 38.3717 26.7177 5.0 -.- 1.9 -.- URLA (IZMIR) İlksel