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Elazığ'da dehşete düşüren olay! Cani, tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat’ı katletti

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#ELAZIĞ#Cinayet#Polis
Elazığda dehşete düşüren olay Cani, tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat’ı katletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 15:41

Elazığ’da yirmi altı yaşındaki Fırat Bulut, tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat’ı (26) tabancayla vurup öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

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Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Fırat Bulut ile kız arkadaşı Selen Akpolat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında getirdiği tabancayla Selen Akpolat’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Akpolat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından kaçan Fırat Bulut, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısına çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Gelen ekipler, Fırat Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulut ve Akpolat’ın cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ELAZIĞ#Cinayet#Polis

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