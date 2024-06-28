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Elazığ'da dehşet: Eski eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz, ağır yaralandı

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#Elazığ#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet
Elazığda dehşet: Eski eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz, ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 17:14

Elazığ’da eski eşi Enes Eyüp Koca tarafından çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Ç. (27), ağır yaralandı. Gözaltına alınan Enes Eyüp Koca, tutuklandı.

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Olay, 22 Haziran günü Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Enes Eyüp Koca çocuğunu bırakmak bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Ç.’nin kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla çocuğunun gözü önünde Yüsra Binnaz’ı 10 yerinden bıçakladı.

YÜSRA'NIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüsra Binnaz Ç., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Eyüp Koca ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yüsra Binnaz Ç.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Enes Eyüp Koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Elazığ#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet

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