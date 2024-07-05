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Elazığ'da dehşet! 2 kişi otomobilde ölü bulundu

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#Elazığ#Kadın Cinayeti#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 16:01

Elazığ'da Halil Çetin (29) ile Rukiye Yıldırım (29), otomobilde, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Halil Çetin'in, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Rukiye Yıldırım'ı vurduktan sonra, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Olay, Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobilde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın başlarından silahla vurulup hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Rukiye Yıldırım'ın, dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkarken, olay yeri incelemesindeki bulgulara göre de Halil'in, Rukiye’yi tabancayla vurarak, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.

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#Elazığ#Kadın Cinayeti#Cinayet

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