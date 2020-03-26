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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Elazığ'da corona virüs Acil Polikliniği kuruldu

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Elazığ'da corona virüs Acil Polikliniği kuruldu
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ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, koronavirüs şüphesi bulunan hastalar için Pandemi Acil Polikliniği kuruldu.

Elazığ'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Pandemi Acil Polikliniği kuruldu.

 Elazığ Fırat Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, 2 muayene odası ve 9 müşahede odasıyla hizmete açılan polikliniğin, ihtiyaç halinde personel ve oda sayılarını artırarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken, yüksek ateş, öksürük ve solunum yetmezliği yaşayan hastaların burada tedaviye alınacağını kaydetti.

Rektör Demirdağ, "Programlarımızı geliştirerek olası veya kesin koronavirüs vakası olduğunda başvuranlara hastanemizde hangi yolun takip edileceği, hangi aşamanın geleceğiyle ilgili bütün hazırlıklarımız tamamlandı. İhtiyaç halinde polikliniğimizi büyüteceğiz" dedi.

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