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Elazığ'da cezaevine giren kişi, hükümlüyü silahla yaraladı! Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

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#Elazığ#Cezaevi#Polis
Elazığda cezaevine giren kişi, hükümlüyü silahla yaraladı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 13:49

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giren bir kişinin, hükümlü M.B.'yi silahla bacağından yaraladığını, olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5275 sayılı Kanun’un 14'üncü maddesinde 'Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır' hükmünün yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "05.07.2024 tarihinde Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafında bulunan tel örgülerden atlamak suretiyle kuruma girdiği tespit edilen bir şahıs, kurumda adli suçtan hükümlü olarak barındırılan Murat Bulut’u ateşli silah ile bacağından yaralamıştır. Yaralanan hükümlü vakit kaybetmeksizin ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Hükümlünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu olay ile ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir" denildi.

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#Elazığ#Cezaevi#Polis

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