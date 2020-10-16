MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı
GeriGündem Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı, 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 46’sı çeşitli suçlardan aranan, 39’u da meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 85 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polisin yaptığı çalışmada ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 1'i özel yapım 4 adet tüfek ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle