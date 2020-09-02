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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Elazığ'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Elazığ'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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ELAZIĞ'da, çalıştığı inşaatın çatı katından düşen Hanifi Aydın (52), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yemişlik Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı inşaatın çatı katında çalışan Hanifi Aydın, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Aydın'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hanifi Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın ölüm haberini alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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