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ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Elazığ'da çaldığı otomobille gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da çaldığı otomobille gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da çaldığı otomobille gezerken yakalanan ve 47 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir evin önünden otomobil çalındı. Hırsızlığın polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada çalınan otomobilin yeri belirlendi. Şüpheli M.A. polis tarafından ara sokaklarda çaldığı araçla gezerken yakalandı. Yakalanan şüphelinin daha önce de 4 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı, 32'si hırsızlık 47 suç kaydığının olduğu belirlendi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli 5 ayrı oto hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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