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DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 22:00,Son Güncelleme:/

Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı

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Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesikoronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahallede sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"‪Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Elazığda bir mahalle karantinaya alındı

Elazığda bir mahalle karantinaya alındı

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