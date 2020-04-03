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DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:01,Son Güncelleme:/

Elazığ'da bir apartmana 'Corona Virüsü' karantinası

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Elazığ'da bir apartmana 'Corona Virüsü' karantinası
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Elazığ'da merkezdeki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testinin pozitif çıkması nedeniyle bina, karantinaya alındı.

Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'taki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadın ve çocuğu, hastanede tedaviye alınırken, valilik kararıyla apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri, binaya giden yolda önlem alırken, apartmana giriş ve çıkışlar, yasaklandı.

Elazığda bir apartmana Corona Virüsü karantinası

Öte yandan kent merkezinde bulunan Hicret Mahallesi'ndeki Yakut Sokak ile Yemişlik köyüne, koronavirüs önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Elazığda bir apartmana Corona Virüsü karantinası

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