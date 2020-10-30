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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

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Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi
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ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla, 2 kişinin evlerinde hazırladıkları sahte içkiyi piyasa süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli C.G. ile H.Ş.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

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