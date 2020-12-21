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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Elazığ'da, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı

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Elazığ'da, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı
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ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, belediye ekiplerince hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında halka dronla ücretsiz maske dağıtıldı.

Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, halkın ihtiyacının karşılanması için 1000 paket maske yaptırdı. Bu maskeler, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla ilçede halkına hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında dronla ücretsiz maske dağıtıldı. Başkan Uslu, kısıtlı bütçeleriyle ilçe halkı için 1000 paket maske yaptırdıklarını belirterek, "Ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları uymak adına hemşehrilerimize milli ve yerli üretimi olan bin paket maske yaptırdık. Sokağa çıkma kısıtlamasında dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda birçok yere de servisini dronla yapıyoruz" dedi.

Maskeyi dronla alanlar da belediyeye teşekkür etti.

Elazığda, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı

 

 

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