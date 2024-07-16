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Elazığ’da anız yangınında 100 dönüm arazi kül oldu

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#Elazığ#Anız Yangını#Yangın
Elazığ’da anız yangınında 100 dönüm arazi kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 19:46

Elazığ’da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına katılan itfaiye eri, “Yangın söndürmek bizim işimiz ama sizin çakmış olduğunuz bir kıvılcım veya bir sigara izmariti atmanız, 100 dönümde bulunan görmediğimiz karınca ve böceklere zarar verdi” dedi.

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Elazığ’ merkeze bağlı Aksaray Mahallesi’ndeki bir arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle öğleden sonra anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm arazi ile bir evin çatısı zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye personeli, çalışmalarının ardından çektiği video ile vatandaşları uyardı. Yangından hayvan ve ağaçların da etkilendiğini belirten itfaiye personeli, “Bugün yaklaşık 100 dönümlük alanda anız, çatı ve ağaç yangınını söndürdük.

Elazığ’da anız yangınında 100 dönüm arazi kül oldu
Elazığ’da anız yangınında 100 dönüm arazi kül oldu
angın söndürmek bizim işimiz ama sizin çakmış olduğunuz bir kıvılcım veya bir sigara izmariti atmanız, 100 dönümde bulunan görmediğimiz karınca ve böceklere zarar verdi. Tekrardan olmaması dileğiyle” dedi.

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#Elazığ#Anız Yangını#Yangın

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