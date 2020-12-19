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ELAZIĞ (AA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak’ta ağabey Ş.B. ile kardeşi B.B. arasında henüz belirlemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, B.B. tabancayla ağabeyi Ş.B'yi vurdu.
Yaralanan ağabey, 112 Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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