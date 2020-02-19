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AA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Elazığ'da AFAD aracı kaza yaptı

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Elazığ'da AFAD aracı kaza yaptı

Elazığ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracının ağaca çarpması sonucu 3 görevli yaralandı. AFAD görevlilerinin deprem bölgesindeki destek çalışmaları kapsamında Osmaniye'den geldikleri öğrenildi.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 FZ 650 plakalı AFAD aracı, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Yaralanan 3 AFAD görevlisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD görevlilerinin deprem bölgesindeki destek çalışmaları kapsamında Osmaniye'den geldikleri öğrenildi.

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