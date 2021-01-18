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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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ELAZIĞ'da, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Baskil, Maden, Karakoçan, Sivrice, Kovancılar, Keban ve Palu ilçelerine bağlı 94 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin, görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye düştüğü bazı bölgelerde, kapanan köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor. 

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