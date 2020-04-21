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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 20:24,Son Güncelleme:

Elazığ'da 65 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Elazığ'da 65 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Elazığ'da, kaçak tütün satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 65 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün ürünlerinin satışı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda 65 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Kaçak makaronlara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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