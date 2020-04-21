Elazığ'da 65 bin kaçak makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün ürünlerinin satışı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda 65 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Kaçak makaronlara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.