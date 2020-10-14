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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Elazığ’da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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Elazığ’da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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ELAZIĞ’da, 6 evden kombi hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 evden kombi çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kombilerin K.B. tarafından çalındığını belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla K.B.’yi gözaltına aldı.

Polis merkezine getirilen K.B.nin, hırsızlık ve uyuşturucu gibi 10 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan K.B., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

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