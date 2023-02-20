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Elazığ'da art arda 4'ten büyük depremler

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#AFAD#Deprem#Elazığ
Elazığda art arda 4ten büyük depremler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 04:15

AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.7, 4.8 ve son olarak 4.6 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde ilk olarak 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. AFAD depremlerin derinliğini yaklaşık 14 kilometre olarak belirledi.

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#AFAD#Deprem#Elazığ

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