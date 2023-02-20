Elazığ'da art arda 4'ten büyük depremler

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Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde ilk olarak 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. AFAD depremlerin derinliğini yaklaşık 14 kilometre olarak belirledi.