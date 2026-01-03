×
Son dakika haberi... Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 20:39

Son dakika haberi... Elazığ’ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan veriye göre, Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 9.85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

