Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD ve 112 Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı, tüm birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.

"2023 DE BELLİ ÖLÇÜDE YÜKLENMİŞ PARÇA"

Yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımı yaptı:

Biraz önce Alıncık, Elazığ’da sığ ve küçük bir deprem (4,3) oldu. 2020’de bu bölgede 6,8’lik deprem yine olmuştu. Bu günkü deprem ya bu depremde kırılmamış parça veya 2023 de belli ölçüde yüklenmiş parça. Burada büyük afet beklemiyoruz. Geçmiş olsun.