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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Elazığ'da 34 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Elazığ'da 34 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle, Baskil ilçesinde 3, Maden'de 10, Karakoçan'da 4, Sivrice'de 10, Kovancılar'da 7 ve Palu'da 4 olmak üzere 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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