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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Elazığ'da 315 gram esrar ele geçirildi

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Elazığ'da 315 gram esrar ele geçirildi
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ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 315 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda Y.D.'nin (30) Sivrice ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmeye yerleştirilmiş 315 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. 

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