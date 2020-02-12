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Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.35'de merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bugüne kadar 25'i 4'den büyük 2 bin 400'den fazla artçı sarsıntı olmuştu. Dün geceden itibaren de Elazığ'da 3 şiddetinin altında 15 deprem meydana geldiği öğrenildi.

 

 

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