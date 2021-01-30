MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı
GeriGündem Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 20, Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Baskil'de 25, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Sivrice'de 45, Kovancılar'da 15 ve Palu'da 20 olmak üzere 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi´ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle