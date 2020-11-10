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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Elazığ'da 10 Kasım töreni

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Elazığ'da 10 Kasım töreni
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ELAZIĞ'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Elazığda 10 Kasım töreni
Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Erkaya Yırık, 8'inci Kolordu Komutanı Vekili Albay Cem Tuzcu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kamu kurumlarının müdürleri, gaziler, öğrenciler ve askeri erkan katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saat 09.05'te siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bayraklar, yarıya indirildi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden program, Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterimi, şiir dinletisi ve çeşitli dallarda derece alan öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Elazığda 10 Kasım töreni

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