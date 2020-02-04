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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep) (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Elazığ’a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR’lar İslahiye’ye ulaştı

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Elazığ’a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR’lar İslahiye’ye ulaştı

Hatay'dan Elazığ’daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR’lar, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ’daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar, sabah saatlerinde İslahiye’ye ulaştı. Taşınan 110 konteynerin, günün ilerleyen saatlerinde Elazığ'a ulaşacağı ve yarından itibaren depremzedelerin barınması için belirlenen alana kurulumunun yapılacağı belirtildi.

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