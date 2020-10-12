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ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Elazığ'a esrar getirmeye çalışan şüpheli yakalandı

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Elazığ'a esrar getirmeye çalışan şüpheli yakalandı
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Elazığ'da jandarma ekipleri, kente esrar sokmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli S.Ş'nin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli takip edilerek şehir girişinde yol kontrol noktasında aracına düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 620 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından " Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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