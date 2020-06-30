Elazığ yaralarını sarıyor; 5 ayda yeni 'Dilek'

Depremin 6. ayında şehirdeki son durumu öğrenmek için Elazığ’a gittik. İlk durağımız Sürsürü Mahallesi. 24 Ocak gecesi meydana gelen depremde Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Sitesi’ndeki 28 daireli Dilek Apartmanı yerle bir oldu. 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı’nın bulunduğu yer ile çevresi şantiye alanına dönmüş durumda. Dilek Apartmanı’nın bulunduğu bölgede TOKİ tarafından 179 daireden oluşan 9 bina yapılıyor. İnşasının yüzde 90’ı tamamlanan binaların ağustos ayında bitmesi hedefleniyor. 179 konutun inşaatı tamamlandıktan sonra Sürsürü Mahallesi’nde 802 konut daha yapılacak. Ayrıca şantiyenin bulunduğu bölgede hak sahiplerinin gelip görmesi için örnek bir daire yapılmış.

‘ÇIĞLIKLAR DUYUYORDUK’

Depremde annesini kaybeden ve evi yıkılan Dilek Apartmanı sakinlerinden Faruk Kaplan yeni bir eve yerleştirilen depremzedelerden biri. Yaralarını sarmaya çalışan Kaplan’ın misafiri oluyoruz. 1994’te Elazığ’a göç ettiğini söyleyen Kaplan, deprem anında yaşadıklarını, “1994 yılında Dilek apartmanına taşındım. 4 yıl kirada kaldıktan sonra apartmandan bir daire satın aldım. Benim evim zemin kattaydı. Bizim apartmanımız 28 daireden oluşuyordu. Deprem günü kızım ailesiyle bize gelmişti. Onlar gider gitmez deprem oldu. Annem lavaboda elini yıkıyordu. Eşim mutfaktaydı. Dairenin kapısını açıp dışarı çıkmaya çalıştık. Üst katlardan bağrışmalar, çığlıklar duyuyorduk. Kendimizi dışarı atar atmaz bina çöktü. Annem içeride kaldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde en son annemin cenazesine ulaşıldı” sözleriyle anlatıyor.

‘YENİ BİR HAYAT KURUYORUZ’ Şu anda komşularıyla aynı apartmanda kaldıklarını söyleyen Kaplan sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Depremden sonra geçici olarak akrabalarımızın yanında kaldık. Yetkililer Dilek apartmanının yerine yeni bir bina yapacaklarını oradan daire isteyip istemediğimi sordu. Ben orada yaşamak istemediğimi belirttim. TOKİ evleri için kura çektik. Dilek apartmanı sakinleri olarak bu binaya yerleştirildik. Şu anda Dilek apartmanı sakinleri olarak bu sitede kalıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Eş, dost, akraba ve devletimizin desteğiyle yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz.”

5500 KİŞİ KONTEYNERDE

Elazığ’da depremzedelerin barınması için şehrin merkezinde AFAD yönetimde üç adet konteyner kent bulunuyor. Yaklaşık 5 bin 500 kişinin barındığı konteyner kent sakinlerinin büyük bir kısmı kiracılardan oluşuyor. Konteyner kentte kalan depremzedeler ısınan havalardan şikâyetçi. Annesiyle birlikte konteyner kentte kalan Bedriye Baltacı (47), “Depremde 120 yıllık evimiz ağır hasar gördü. Daha sonra buraya geçtik. Çok şükür burada her ihtiyacımız karşılanıyor. Ancak insanın evi gibisi yok. Kendi evimi özledim. Evimin olduğu mahallede yaşamak istiyorum” diyor.

Konteyner kentte kalan kiracılardan Yavuz Karaman ise ev sahibi olma isteğini şu sözlerle anlatıyor: “Elazığ’da kira fiyatları yükseldiği için ev bulamadık. Hanımla beraber buraya yerleştik. Yeni bir ev tutacak, kira ödeyecek gücümüz yok. Burada bizim gibi çok kiracı var. Biz kiracılara yönelik de bir çalışma yapılmasını istiyoruz.”

311 AİLE YERLEŞTİ

24 OCAK’ta merkez üssü Sivrice olan Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Yapılan hasar tespit çalışması sonucunda 562 binanın yıkıldığı tespit edilirken 13 bin 886 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Depremden hemen sonra risk teşkil ettiği için ortadan kaldırılması gereken 2 bin 23 bina yıkıldı. Depremde yıkılan veya hasar gören evlerin yerine 19 bin 209 konutun Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması kararlaştırıldı. Elazığ depreminde evi yıkılan veya hasar gören 311 aile, şubat ayında TOKİ tarafından yapılan evlere yerleştirildi. Elazığ köylerinde 265 tarımköy tipi konut ve ahırın da inşaatı devam ediyor.