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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-
Haber Giriş: 28.11.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Elazığ ve Tunceli valilerinden yaralı askerlere ziyaret

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Elazığ ve Tunceli valilerinden yaralı askerlere ziyaret
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Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, dün Ovacık ilçesinde teröristlere ait yaşam malzemelerin imhası sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 askeri hastanede ziyaret etti.

Tunceli Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Dün, güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde ele geçirilen malzemelerin imhası sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olan askerleri bugün Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ziyaret etti. 

Geçmiş olsun dileklerini ileten valiler, doktorlardan da askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak askerlerin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 

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