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Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan cezaevinde çıkan yangına ilişkin açıklama

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#Elazığ Valisi Hatipoğlu#Elazığ T Tipi Cezaevi#Yangın
Elazığ Valisi Hatipoğlundan cezaevinde çıkan yangına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 00:25

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde çıkan yangında, bazı mahkumlar ve infaz koruma memurlarının dumandan etkilendiğini belirtti.

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Vali Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinin bir koğuşunda akşam saatlerinde yangın çıktığını belirtti.

Paylaşımında, yangının, ekipler tarafından hemen kontrol altına alındığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevk edilen ve dumandan etkilenen tüm mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir. Yangından etkilenen tüm mahkumlarımız ve infaz koruma görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

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#Elazığ Valisi Hatipoğlu#Elazığ T Tipi Cezaevi#Yangın

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