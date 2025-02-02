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Elazığ Valiliği'nden şap hastalığı açıklaması: Karantina devam ediyor

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#Elazığ Valiliği#Şap Hastalığı#Kovancılar
Elazığ Valiliğinden şap hastalığı açıklaması: Karantina devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 19:02

Elazığ Valiliği, 3 ilçede şap hastalığı tespit edildiğini ve hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

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Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O’ tipi şap hastalığı tespit edildiğini ve hastalığın görüldüğü bölgelerde karantina uygulamasının devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde 'O' tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulaması devam etmektedir. Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.

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#Elazığ Valiliği#Şap Hastalığı#Kovancılar

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