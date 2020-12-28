Elazığ sarsıldı

Elazığ’da dün saat 09.37’de, Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ’ın yanı sıra Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şırnak’ta da hissedildi. Elazığ kent merkezinde paniğe neden olan depremle birlikte birçok aile, evlerinden sokaklara fırladı. Birçok kişi, uzun süre evlerine dönmedi. 49 kişi, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise merkeze bağlı Kavaktepe köyü olarak açıkladı. AFAD, depremin ardından 15 artçı sarsıntı olduğunu açıkladı. Öte yandan Elazığ’da önceki gün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

‘OLUMSUZ BİR DURUM YOK’

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise sosyal medyadan “Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun” mesajını paylaştı.

‘ÇOK SALLANDIK, KORKTUK’

Depremin merkez üssü olan Kavaktepe köyünün muhtarı Talat Öngören ise “Köyümüzde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sadece bazı evlerde çatlak oluştu. Ben ailemle deprem sırasında konteynerde kalıyordum. Çok sallandık ve çok korktuk. Köyü dolaştık, çok şükür olumsuz bir durum yaşanmadı” dedi.



BİNADAN ATLADI



Deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, Kadir Yıldız, Yakup Şevki Caddesi’nde güçlendirme çalışması yapılan binanın 2’nci katında çalışırken deprem sırasında panikle aşağı atladı. Yıldız’ın, önce giriş kattaki büfenin brandasına çarptığı, sonra da zemine çakıldığı öğrenildi. Hastanede tedaviye alınan Yıldız’ın ayaklarında kırık olduğu belirlendi.







